Simone Moro ha avuto un attacco cardiaco a 5mila metri | Avevo l' aorta tappata Come sta ora l' alpinista

Simone Moro, celebre alpinista, ha subito un attacco cardiaco a 5.000 metri di altezza durante un'ascensione in Nepal. Ricoverato a Kathmandu, Moro ha condiviso aggiornamenti rassicuranti sui social, rassicurando amici e sostenitori sulle sue condizioni di salute. L'evento ha suscitato preoccupazione, ma l'alpinista sta ricevendo le cure necessarie.

Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia» - «Sono rimasto tutta la notte a 5mila metri, senza ossigeno, in attesa dell’elicottero», ha raccontato Simone Moro. ecodibergamo.it

“A 5 mila metri, senza ossigeno, per tutta notte son rimasto sotto attacco cardiaco” Le parole di Simone Moro a distanza di pochi giorni dal malore subito sull’Himalaya - facebook.com facebook

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac x.com

