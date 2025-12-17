Simone Moro ha avuto un attacco cardiaco a 5mila metri | Avevo l' aorta tappata Come sta ora l' alpinista
Simone Moro, celebre alpinista, ha subito un attacco cardiaco a 5.000 metri di altezza durante un'ascensione in Nepal. Ricoverato a Kathmandu, Moro ha condiviso aggiornamenti rassicuranti sui social, rassicurando amici e sostenitori sulle sue condizioni di salute. L'evento ha suscitato preoccupazione, ma l'alpinista sta ricevendo le cure necessarie.
L'alpinista Simone Moro, dall'ospedale di Kathmandu, in Nepal, dove è ricoverato, ha rassicurato tutti sui social dopo l'attacco cardiaco a 5mila metri di altezza avuto nello scorso fine settimana. Il 58enne bergamasco ha raccontato in un video la terribile esperienza ad alta quota avvenuta. 🔗 Leggi su Today.it
L'alpinista Simone Moro dopo il malore sull’Himalaya: "A 5mila metri ho avuto un attacco cardiaco" - Simone Moro chiarisce dal letto d’ospedale di Katmandu cosa gli è accaduto sull’Himalaya: l’alpinista, colpito da un malore a circa 5mila metri, spiega che non ha subito alcun intervento chirurgico, c ... repubblica.it
Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia» - «Sono rimasto tutta la notte a 5mila metri, senza ossigeno, in attesa dell’elicottero», ha raccontato Simone Moro. ecodibergamo.it
“A 5 mila metri, senza ossigeno, per tutta notte son rimasto sotto attacco cardiaco” Le parole di Simone Moro a distanza di pochi giorni dal malore subito sull’Himalaya - facebook.com facebook
Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac x.com
