Simone Masè presidente e ceo di British American Tobacco Italia

Simone Masè è stato annunciato come nuovo presidente e CEO di British American Tobacco Italia, con incarico che prenderà avvio dal primo gennaio 2026. Questa nomina segna un importante passo nella leadership dell'azienda nel mercato italiano, rafforzando la sua strategia e presenza nel settore.

BAT Italia, parte del gruppo British American Tobacco, ha annunciato la nomina di Simone Masè a presidente e amministratore delegato a partire dal primo gennaio 2026. Prende il posto di Fabio de Petris, che assumerà un nuovo ruolo a livello europeo. Confermato come vicepresidente Andrea Di Paolo. Masè dal 2019 era general manager del Gruppo Lunelli e ceo di Tassoni. In precedenza era stato amministratore delegato di Saatchi & Saatchi e chief marketing officer di Pinko. Ancora prima aveva trascorso oltre 15 anni in Heineken, ricoprendo diversi incarichi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

