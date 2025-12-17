Simone | Allegri quale quarto posto? Il Milan deve puntare a vincere Leao è il mio preferito
Simone, ex attaccante del Milan e icona degli anni ’80 e ’90, si esprime con passione sul presente rossonero. In un’intervista esclusiva, il suo sguardo è rivolto alle ambizioni della squadra, sottolineando l’importanza di puntare al massimo e condividendo il suo entusiasmo per Leao. Le sue parole riflettono una profonda conoscenza del club e una visione ambiziosa per il futuro.
Marco Simone, classe 1969, ex attaccante del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello negli anni Ottanta e Novanta, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue parole sulla Supercoppa Italiana e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Simone: Allegri è bravo, ma basta parlare di quarto posto. Il Milan deve puntare al massimo.
