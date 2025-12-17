Silvia trans picchiata e derubata in strada | Ho temuto per la mia vita non lo auguro a nessuno

Silvia, donna trans, ha condiviso la sua esperienza di aggressione subita in strada, descrivendo il timore per la propria vita. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle sex worker, ha raccontato l'episodio a Fanpage, evidenziando le difficoltà e i rischi che affrontano quotidianamente. La sua testimonianza mette in luce la realtà di molte persone vulnerabili.

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle sex worker, Silvia ha raccontato la sua esperienza a Fanpage.it. La fondatrice del Comitato per i diritti delle prostitute, Pia Covre: “Il reato di favoreggiamento ci isola e ci espone a lavorare da sole, sempre”. Fanpage.it

