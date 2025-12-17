signorini rompe il silenzio sulle accuse di corona e anticipa provvedimenti legali

Dopo due giorni di silenzio, Alfonso Signorini rompe il muro di omertà e risponde alle accuse di Fabrizio Corona, che hanno scatenato un vivace dibattito sui social. L’editore e conduttore si prepara a intraprendere azioni legali, mettendo fine alle polemiche e chiarendo la propria posizione in un momento di grande tensione pubblica.

Dopo due giorni di silenzio e un clamore crescente sui social, Alfonso Signorini ha deciso di rompere gli indugi e rispondere alle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. Le dichiarazioni del direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello sono state concise ma chiare: “Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali” La vicenda ha preso il via lunedì scorso, quando Corona ha pubblicato un video dal titolo Il prezzo del successo, nel quale ha puntato il dito contro quello che ha definito il Sistema Signorini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

