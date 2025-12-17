SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA ECCO LE SUE PAROLE

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha deciso di intervenire pubblicamente in seguito alle accuse e alle insinuazioni di Fabrizio Corona e altri protagonisti legati al reality. L'articolo riporta le sue dichiarazioni e le sue parole per fare chiarezza sulla situazione.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le insinuazioni di Fabrizio Corona e di alcuni personaggi legati al Grande Fratello Vip, il reality che dovrebbe tornare a marzo su Canale 5. Contattato dal Corriere della Sera, il popolare giornalista e conduttore non entra nel merito della vicenda ma dice chiaramente di aver affidato tutto ai suoi avvocati. Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali. Corona arriva ad evocare il «Mee Too» americano e, sui social, all'indomani della puntata di Falsissimo disponibile su YouTube, afferma di aver ricevuto tante segnalazioni.

