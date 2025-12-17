Signorini-Medugno | tutta la verità sul provino segreto per il GF Vip

Nuovi dettagli emergono sul cosiddetto Signorini-Gate, il presunto provino segreto per il GF Vip rivelato da Fabrizio Corona. La testimonianza dell’ex manager svela chat, regali e una notte trascorsa a casa del conduttore, mettendo in discussione la versione ufficiale. Un episodio che sta scuotendo l’ambiente televisivo e al centro di numerose polemiche.

Nuovi dettagli sul Signorini-Gate lanciato da Fabrizio Corona. La testimonianza dell'ex manager svela chat, regali e la notte a casa del conduttore: verità sconvolgente "Fingere di non conoscerlo? Era tutto calcolato" Una notte a casa di Alfonso Signorini, un messaggio da un numero sconosciuto e un regalo Dolce & Gabbana il giorno dopo. Sembra l'inizio di un film. Ma è il racconto choc dell'ex manager di Antonio Medugno, Alessandro Piscopo. Il protagonista? Il conduttore del Grande Fratello. 8 aprile 2021. Antonio riceve un messaggio: "Verrai chiamato per il provino del Grande Fratello, ci sarò anch'io".

