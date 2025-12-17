Signorini gli mandò una foto dalla Spa | l' ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona

Un ex manager di Antonio Medugno conferma i dettagli della chat privata con Alfonso Signorini, rivelando aspetti inediti sui rapporti tra il conduttore e il giovane influencer. Tra regali di lusso e incontri personali, emerge una versione dei fatti che alimenta il dibattito sul presunto coinvolgimento di Signorini nel provino per il Grande Fratello Vip.

L'ex manager di Antonio Medugno rivela i dettagli della chat privata con Alfonso Signorini: dai regali di lusso alla notte a casa del conduttore, ecco tutta la verità dietro il provino per il Grande Fratello Vip Continua a far discutere il caso sollevato da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo sui presunti contatti tra Alfonso Signorini e Antonio Medugno. A fare chiarezza è Alessandro Piscopo, ex manager dell'ex concorrente del Grande Fratello, che in una lunga intervista a Fanpage ripercorre le tappe di una conoscenza che sarebbe iniziata molto prima dell'ingresso di Medugno nella Casa, svelando retroscena su messaggi privati, regali e incontri segreti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

