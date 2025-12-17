Un uomo si è presentato all’ufficio immigrazione della Questura di Siena fingendosi rifugiato, ma è stato scoperto come latitante. L’episodio ha portato al suo immediato arresto, svelando un tentativo di infiltrarsi tra i richiedenti asilo. La vicenda evidenzia l’importanza dei controlli e delle verifiche nelle procedure di identificazione.

© Tgcom24.mediaset.it - Siena, si finge rifugiato ma è un latitante: preso

Si era presentato all’ufficio immigrazione della Questura di Siena per presentare una domanda di protezione internazionale. Aveva fornito false generalità ed era stato assegnato a questa struttura di accoglienza straordinaria ad Abbadia San Salvatore, nella provincia senese. Peccato che quel giovane pakistano non fosse una persona in fuga da guerre o persecuzioni ma un pericoloso criminale, un trafficante di esseri umani e un assassino, ricercato in tutta Europa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio volontario, reati commessi in Grecia. Si trova ora in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

