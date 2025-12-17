Sicurezza Viminale | rafforzati controlli per concerti eventi e mercatini Natale

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Viminale intensifica i controlli su concerti, eventi e mercatini, garantendo maggiore sicurezza per cittadini e visitatori. Un’attenzione speciale per preservare l’atmosfera di festa, mantenendo alta la vigilanza e prevenendo eventuali criticità. La sicurezza resta prioritaria, affinché tutti possano godere delle celebrazioni in serenità e tranquillità.

(Adnkronos) – Più controlli su concerti, eventi e mercatini di Natale in vista delle festività natalizie. La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di oggi, mercoledì 17 dicembre, al Viminale. Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

