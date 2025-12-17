Sicurezza Viminale | rafforzati controlli per concerti eventi e mercatini Natale

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Viminale intensifica i controlli su concerti, eventi e mercatini, garantendo maggiore sicurezza per cittadini e visitatori. Un’attenzione speciale per preservare l’atmosfera di festa, mantenendo alta la vigilanza e prevenendo eventuali criticità. La sicurezza resta prioritaria, affinché tutti possano godere delle celebrazioni in serenità e tranquillità.

(Adnkronos) – Più controlli su concerti, eventi e mercatini di Natale in vista delle festività natalizie. La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di oggi, mercoledì 17 dicembre, al Viminale. Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Rischio estremismo islamico, Viminale: ‘rafforzati controlli su cerimonie, concerti e mercatini’ Leggi anche: Eventi, concerti e mercatini di Natale: al via il Dicembre Borgomanerese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viminale 'rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini'; Controlli anti-malamovida a Bolzano: tre denunce nel weekend; Natale 2025, il piano della sicurezza: Ghetto osservato speciale, focus su mercatini ed eventi; Per l’Osservatorio anche Audace Cerignola-Benevento è una gara a rischio. Il Viminale: 'Rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini di Natale' - Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. ansa.it

Viminale 'rafforzati i controlli su cerimonie, concerti e mercatini' - Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. msn.com

Sicurezza, Viminale: rafforzati controlli per concerti, eventi e mercatini Natale - La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubbli ... cn24tv.it

Terrorismo, Viminale rafforzati controlli nei luoghi di afflusso

Punto sulla sicurezza al Viminale: "Fari sulle proteste degli antagonisti contro Tav e Ponte sullo Stretto" https://gazzettadelsud.it/p=2144112 - facebook.com facebook

SICUREZZA AL CENTRO. Oggi Governo-Sindacati: confronto positivo, ma le misure per la #Polizia restano rinviate e insufficienti. Serve più organico, risorse e riconoscimento del ruolo civile della Polizia. @Palazzo_Chigi #Sicurezza #SIAP #ANFP #Ordine x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.