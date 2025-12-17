Sicurezza in centro a Sarzana arrivano le telecamere nelle zone ad alta criticità
A Sarzana, nuovi sistemi di videosorveglianza saranno installati nelle zone ad alta criticità del centro storico, tra cui il secondo tratto di via Pietro Gori e via Mazzini, in prossimità della Cattedrale di Santa Maria. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza e prevenire situazioni di rischio nel cuore della città.
Sarzana, 17 dicembre 2025 – Il secondo tratto di via via Pietro Gori e via Mazzini, in corrispondenza della Cattedrale di Santa Maria. Poi vicolo Bonicella, all’altezza della Casa del mutilato che affaccia su via Landinelli, l’angolo tra via Castruccio e via Mascardi e infine piazza Niccolò V, dietro al teatro degli Impavidi. Sono queste le cinque aree “ad alta criticità” in cui tra febbraio e marzo verrà installato un nuovo sistema di monitoraggio e controllo che, potenziando la videosorveglianza, consentirà di migliorare la sinergia tra tutti gli operatori della sicurezza. Un potenziamento voluto dall’amministrazione Ponzanelli e un investimento, di poco inferiore ai 70 mila euro, grazie a cui si provvederà alla messa in posa dei nuovi sistemi di videosorveglianza per la tutela dei beni comuni, la sicurezza delle persone e la salvaguardia del patrimonio comunale. Lanazione.it
