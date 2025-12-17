Sicurezza il Pd | Fateci usare la tassa di soggiorno per i rinforzi basta perdere tempo
Il Pd sollecita l’uso della tassa di soggiorno per potenziare i rinforzi estivi a Rimini, sottolineando l’urgenza di interventi concreti. Con una popolazione che si moltiplica durante la stagione turistica, la città non può più permettersi ritardi e mezzi inadeguati. È tempo di agire subito per garantire sicurezza e un’esperienza più tranquilla a residenti e turisti.
“La Città di Rimini, con i suoi 150 mila abitanti, che si moltiplicano esponenzialmente durante la stagione turistica, non può più permettersi di vedere tergiversare il governo sulla necessità di rinforzi estivi, sempre più carenti e con mezzi talvolta inadeguati e obsoleti. Il nostro territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
