Sicurezza il Pd | Fateci usare la tassa di soggiorno per i rinforzi basta perdere tempo

Il Pd sollecita l’uso della tassa di soggiorno per potenziare i rinforzi estivi a Rimini, sottolineando l’urgenza di interventi concreti. Con una popolazione che si moltiplica durante la stagione turistica, la città non può più permettersi ritardi e mezzi inadeguati. È tempo di agire subito per garantire sicurezza e un’esperienza più tranquilla a residenti e turisti.

