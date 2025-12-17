Sicurezza caditoie antifurto contro le spaccate | la proposta comune di Fdi e 5 Stelle FOTO

Fratelli d’Italia e MoVimento 5 Stelle uniscono le forze per rafforzare la sicurezza urbana con l’installazione di caditoie antifurto. L’iniziativa, presentata a Palazzo Vecchio, mira a proteggere gli esercizi commerciali e a prevenire le spaccate, contribuendo a rendere le strade più sicure per cittadini e attività. Un passo concreto verso un ambiente urbano più protetto e resilientemente sicuro.

È stata presentata questa mattina a Palazzo Vecchio l'iniziativa promossa dai gruppi di Fratelli d'Italia e MoVimento 5 Stelle "per aumentare la sicurezza in città", soprattutto per gli esercizi commerciali, da anni oggetto di spaccate che, al di là del denaro o degli oggetti rubati.

