sicurezza arrivano le telecamere

A Vaprio, nuove telecamere di sorveglianza saranno installate grazie a un finanziamento di quarantamila euro proveniente dal Ministero e dalla Regione. L'iniziativa mira a potenziare la sicurezza nel territorio, coinvolgendo diversi punti strategici, dall’asilo alle strade provinciali. Un intervento che punta a garantire maggiore protezione e controllo per la comunità locale.

Quarantamila euro dal Ministero e dalla Regione, nuove telecamere in arrivo a Vaprio, dall’asilo alla Provinciale. Nei primi mesi del 2026 sarà completata l’installazione in vari punti sensibili oggi scoperti. L’area della scalinata di piazza Cavour, il parcheggio della Montagnetta in via Marconi e quello di via don Moletta, la piattaforma ecologica, la zona del nido comunale, l’incrocio di via Dante con Castelbarco e la rotonda di via Perego. Sono gli obiettivi dove saranno installati o implementati i nuovi sistemi di videosorveglianza, grazie a un contributo di 20mila euro che il Comune ha ricevuto da Roma. Ilgiorno.it

