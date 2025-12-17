Sicilia più ore di lavoro per i forestali | ok dell’Ars alla norma nella manovra 2026-28
L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma nella manovra 2026-2028 che aumenta le ore di lavoro per circa 16 mila forestali. La decisione rappresenta un cambiamento significativo per il settore, con implicazioni che riguardano direttamente le condizioni di lavoro e il futuro delle attività forestali in Sicilia. La misura ha suscitato reazioni e dibattiti tra le parti interessate, riflettendo l’importanza strategica delle risorse naturali dell’isola.
L’ Assemblea regionale siciliana ha approvato in serata una norma contenuta nella manovra di stabilità regionale 2026-2028 che prevede l’aumento delle ore di lavoro per circa 16 mila lavoratori forestali. Per il solo 2026 la misura comporta una spesa complessiva di 291.215.830 euro. La soddisfazione della Lega «Compiamo un passo concreto verso la tutela della dignità professionale e della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Sicilia, Legge di Stabilità 2026-2028: lavoro, imprese e sviluppo al centro della Manovra
Leggi anche: Manovra finanziaria 2026, rapporto deficit/PIL Italia al 3%, tra le misure certe il taglio dell’IRPEF e la rottamazione delle cartelle
Sicilia, più ore di lavoro per i forestali: ok dell’Ars alla norma nella manovra 2026-28 - L’Assemblea regionale siciliana approva l’aumento delle giornate lavorative per circa 16 mila forestali, con uno stanziamento di oltre 291 milioni di euro per il 2026. msn.com
Più ore di lavoro per 16 mila forestali in Sicilia, approvata la norma - L'Assemblea regionale siciliana ha approvato questa sera la norma della manovra di stabilità regionale 2026- msn.com
[Sicilia] Aumento delle ore di lavoro degli ex Pip, Caronia: “Sì del governo al tavolo tecnico con tutti i capigruppo dell’Ars” - Palermo – “Passo avanti importante in commissione Bilancio dell’Ars per i quasi duemila ex Pip. lavalledeitempli.net
+++ Fratoianni e Bonelli (Avs): "In Sicilia è ora di cambiare, apprezziamo il lavoro di Ismaele La Vardera" +++ La nota https://qds.it/fratoianni-bonelli-avs-sicilia-ora-di-cambiare-apprezziamo-la-vardera/ - facebook.com facebook
#Lavoro in #Sicilia, le principali opportunità da tutta l'Isola x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.