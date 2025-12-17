Siccità aggiornato il Piano di tutela delle acque della Regione

La Regione ha aggiornato il Piano di tutela delle acque, segnando un passo fondamentale verso un uso più sostenibile delle risorse idriche. Questa novità rappresenta un impegno concreto per garantire la corretta gestione delle risorse e affrontare le sfide della siccità, promuovendo politiche più efficaci e responsabili per il futuro del nostro territorio.

Un passo importante in direzione del corretto utilizzo e della razionalizzazione delle risorse idriche. La Regione siciliana, attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza, ha redatto l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Regione, aggiornato il Piano di tutela delle acque Leggi anche: Risorse idriche, la Regione aggiorna il Piano di tutela delle acque La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. COMUNICATO ABBANOA EMERGENZA SICCITÀ: DAL 22 DICEMBRE AL 2 GENNAIO SARANNO SOSPESE LE RESTRIZIONI IN 11 COMUNI In aumento i livelli nel Temo, Cuga e Bidighinzu. Erogazione h24 sotto le feste ad Alghero, Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.