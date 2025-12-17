Siate pronti a mandare i vostri figli a combattere contro la Russia | il discorso del capo delle forze armate britanniche

Il recente discorso del capo delle forze armate britanniche ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile scenario di conflitto con la Russia. Le autorità avvertono le famiglie del Regno Unito di prepararsi a eventuali mobilitazioni, sottolineando la serietà delle minacce e la necessità di essere pronti a difendere il paese in un contesto di crescente tensione internazionale.

Le famiglie del Regno Unito devono prepararsi a mandare i propri figli a combattere, in caso di attacco dalla Russia. Lo ha detto il capo delle forze armate britanniche, Sir Richard Knighton. “Figli e figlie. Colleghi. Veterani.Avranno tutti un ruolo da svolgere. Per costruire. Per servire. E, se necessario, per combattere. E sempre più famiglie capiranno cosa significa il sacrificio per la nostra nazione. Ecco perché è così importante spiegare la minaccia in continua evoluzione e la necessità di anticiparla”, ha affermato il capo di stato maggiore in un discorso tenuto lunedì 15 dicembre al Royal United Services Institute (Rusi). 🔗 Leggi su Tpi.it

