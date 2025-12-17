Si sono già lasciati Uomini e Donne scelta e addio | finita a tempo di record

Tra i fan di Uomini e Donne si diffonde il sospetto di una rottura lampo: una coppia del trono Over, protagonista di una storia apparentemente felice, si è già lasciata, lasciando tutti sorpresi e incuriositi.

Da qualche giorno, tra i fan più attenti di Uomini e Donne, serpeggia un certo nervosismo. Al centro delle chiacchiere c’è una coppia del trono Over che fino a poco tempo fa sembrava vivere una favola senza intoppi, tra sorrisi, dediche e una presenza social quasi quotidiana. Oggi, però, qualcosa sembra essersi incrinato e i segnali non sono passati inosservati. >> “Nessun matrimonio in vista”. Samira Lui rompe il silenzio e ribalta tutto: la scoperta sulla relazione col fidanzato storico A far scattare i primi sospetti è stato un dettaglio che, nel mondo dei social, pesa più di mille parole. Alcuni utenti si sono accorti che i due ex protagonisti di Uomini e donne non si seguirebbero più su Instagram, un gesto che per molti equivale a una dichiarazione silenziosa di distanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

