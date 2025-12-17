Si rompe condotta a Cesinali | Avellino e provincia senza acqua
A causa di una rottura improvvisa di una condotta a Cesinali, Alto Calore Servizi S.p.A. ha sospeso l’erogazione dell’acqua in diversi comuni dell’area, tra cui Avellino. La riparazione è in corso e l’intervento mira a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa dell'improvvisa rottura di una condotta adduttrice, verificatasi nel territorio del Comune di Cesinali, è sospeso il Servizio idrico nei seguenti Comuni: Avellino (serbatoio località Cesine, Casa Circondariale, Clinica Villa Esther, Centro.
Si rompe una condotta idrica, disagi ad Avellino
