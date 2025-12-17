Si presenta anche a Modena il Comitato Remigrazione e scatta la protesta
Il Comitato Remigrazione e Riconquista arriva a Modena, portando con sé un importante momento di confronto e mobilitazione. Il 19 dicembre, presso la sede di Areté in via Giardini 466/G, si terrà un convegno dedicato alle tematiche che coinvolgono la comunità e il territorio, segnando un passo significativo nel percorso di sensibilizzazione e azione.
Farà tappa a Modena il comitato Remigrazione e riconquista, che il 19 dicembre terrà un convegno presso la sede di Areté (in via Giardini 466G). Si tratta di un movimento fondato da quattro differenti realtà dell'estrema destra e del sovranismo - CasaPound Italia, Rete dei patrioti, Vfs e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Si presenta in corte Dandini il comitato 'Remigrazione e Riconquista': "Hanno aderito 30 consiglieri in Italia"
