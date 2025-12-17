Si prepara il partito Forza imam La rete di giornalisti politici e attivisti
Il panorama politico e mediatico italiano si prepara a un nuovo attore: il partito
L'islam italiano alza la testa. La liberazione dell'imam Shahin non è una decisione giudiziaria come le altre. Per la prima volta i musulmani organizzati in Italia si presentano come una forza capace di fare pressione, muovere consenso e ottenere risultati. Lo dimostra una galassia eterogenea di protagonisti: attivisti, opinionisti social e anche rappresentanti istituzionali. La giornalista Karima Moual (foto a destra), voce del mondo musulmano, scrive via Facebook: "Per la destra islamofoba è finita la pacchia. L'islam italiano oggi è anche ben organizzato. La liberazione dell'imam Shahin ne è la prova". Ilgiornale.it
Capannori, parla la moglie dell'Imam espulso Nessuna prova contro di lui
