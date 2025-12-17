Un gesto disperato che si trasforma in un miracolo. Un tentativo di fine che si rivela un colpo di fortuna, grazie a un dettaglio inatteso: un’antenna parabolica che ferma la caduta. Un episodio che lascia senza parole, tra tensione e speranza, ricordandoci quanto la vita possa sorprendere anche nei momenti più bui.

Si lancia dal balcone del secondo piano nel tentativo di farla finita ma la caduta viene bloccata da un'antenna parabolica. È successo ieri, in un palazzo in corso dei Mille. Protagonista della vicenda un 35enne. L'uomo è rimasto incastrato sul balcone del vicino del piano di sotto. “I. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Ladro maldestro rimane incastrato nell'oblò del camper che voleva svaligiare

Leggi anche: Sbanda con l'auto, finisce in un fosso con oltre un metro d'acqua e rimane incastrato nell'abitacolo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Si lancia dal balcone ma rimane incastrato nell'antenna parabolica del piano di sotto: vivo per miracolo; Si lancia dal balcone ma lo salva l'antenna parabolica del vicino.

Si lancia dal balcone ma lo salva l'antenna parabolica del vicino - Ha cercato di suicidarsi buttandosi dal balcone al secondo piano di un palazzo in corso dei Mille a Palermo, ma la caduta è stata fermata da un'antenna parabolica e l'uomo, un 35enne, è rimasto incast ... msn.com