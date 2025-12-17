Si incendia lo scontro Usa-Ue sulla regolamentazione tech Ecco il motivo

Il confronto tra Usa e Ue sulla regolamentazione tech si infiamma, minacciando un escalation nelle tensioni commerciali. Le recenti dichiarazioni sottolineano come le restrizioni europee possano spingere gli Stati Uniti a rispondere con misure altrettanto decise, creando un clima di incertezza che potrebbe influenzare profondamente il settore tecnologico globale.

© Formiche.net - Si incendia lo scontro Usa-Ue sulla regolamentazione tech. Ecco il motivo “Se l’Unione europea e gli Stati membri insistono nel continuare a limitare, restringere e scoraggiare la competitività dei fornitori di servizi statunitensi attraverso mezzi discriminatori, gli Stati Uniti non avranno altra scelta che iniziare a utilizzare ogni strumento a loro disposizione per contrastare queste misure irragionevoli”. La minaccia è firmata dal Rappresentante per il Commercio degli Usa, organo consultivo della Casa Bianca per le questioni legate al commercio internazionale, sintetizzata in un post su X. In cui si legge che “qualora fossero necessarie misure di risposta, la legge statunitense consente, tra le altre azioni, la valutazione di tariffe o restrizioni sui servizi esteri. 🔗 Leggi su Formiche.net Leggi anche: Roma, stop alla metro B e B1 sabato 8 novembre: ecco il motivo Leggi anche: Piantanida non ha dubbi: “Vi dico la mia favorita per Milan-Napoli”. Ecco il motivo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Si incendia lo scontro Usa-Ue sulla regolamentazione tech. Ecco il motivo - “Se l’Unione europea e gli Stati membri insistono nel continuare a limitare, restringere e scoraggiare la competitività dei fornitori di servizi statunitensi attraverso mezzi discriminatori, gli Stati ... formiche.net

Scontro USA-UE, Trump: “Europa cambi o civiltà cancellata”/ Crosetto “ci difenderemo da soli”. Ma la Russia… - Scontro tra USA e UE, cosa ha detto Trump e come lo ha seguito Musk: le risposte dall'Europa e il ruolo del Governo Meloni. ilsussidiario.net

Scontro Usa-Ue, Costa: "Non possiamo accettare le interferenze di Washington". Gli scenari - Ue, Costa: 'Non possiamo accettare le interferenze di Washington'. tg24.sky.it

Esplosione a Nashville feriti lievi, ma trovati resti umani sul posto

Lo scontro tra club e tifosi incendia il mondo Celtic, ma spegne lo stadio x.com

Esercitazione ferroviaria a Cardano al Campo e Casorate Sempione Sabato 13 dicembre si è svolta una simulazione di incidente ferroviario con scontro tra due treni, deragliamento e incendio. Circa 80 passeggeri, tra cui persone con disabilità, sono stati - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.