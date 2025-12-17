' Sì donare rende felici' Centri Nemo ringraziano per gli oltre 122mila euro

Durante le festività natalizie, la campagna ‘Sì, donare rende felici!’ ha raggiunto un risultato eccezionale, raccogliendo oltre 122 mila euro. I Centri Nemo esprimono la loro gratitudine ai clienti ODStore, protagonisti di questa iniziativa solidale, che ha evidenziato come il gesto della donazione possa portare gioia e speranza.

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Nel cuore delle festività natalizie, la campagna ‘Sì, donare rende felici!' si chiude con un risultato straordinario che porta un unico, grande protagonista al centro del racconto: i clienti ODStore. In 4 settimane, la partecipazione diffusa e i gesti quotidiani di moltissimi hanno permesso di raccogliere 122.781 euro, destinati ai Centri Clinici Nemo per un progetto a sostegno dei bambini e dei ragazzi con malattie neuromuscolari e delle loro famiglie. Si tratta di un risultato reso possibile da migliaia di gesti di fiducia e generosità nei punti vendita ODStore di tutta Italia - si legge in una nota - a conferma di come la felicità cresca quando viene condivisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

