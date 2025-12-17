Sì al Piano Casa Nazionale Appello al governo in dieci punti

Il Comune di Sesto Fiorentino si unisce all’adesione all’Alleanza Municipalista, sostenendo le proposte per un Piano Casa Nazionale. In un appello in dieci punti, si richiede al governo di adottare misure per favorire lo sviluppo abitativo e il rilancio delle comunità locali, rafforzando il ruolo dei comuni nel processo decisionale e promuovendo politiche di edilizia sostenibile.

In particolare, le richieste dei Comuni si articolano in dieci punti, tra cui l'approvazione di una legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, la possibilità di assegnare ai comuni gli immobili statali e parastatali vuoti e inutilizzati, il rifinanziamento del fondo nazionale per le locazioni, la creazione di fondi immobiliari a regia pubblica in grado di offrire accessi agevolati all'affitto o all'acquisto della casa.

Cosa c’è nel “piano casa nazionale” presentato da quaranta città - Sindaci e assessori di quaranta città italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Napoli, Firenze, Bari e Torino hanno presentato un piano nazionale per sostenere il diritto alla casa. ilpost.it

Via libera al Piano casa europeo. Pronti 300 milioni per quello italiano Presentata la strategia della Commissione Ue. Gli operatori si sono dichiarati soddisfatti #iaea #aiea x.com

Roma, illustrate le proposte per un Piano Casa Nazionale: presente anche il Comune di Foggia - facebook.com facebook

