Sì ai fischi a Israele La scelta pro Pal dell' Austria all' Eurovision

L’Eurovision si avvicina e le tensioni sono già alle stelle. La recente decisione dell’Austria di sostenere la Palestina ha acceso ulteriori dibattiti e divise tra i fan e le nazioni partecipanti. In un contesto di grande attesa e passione, le controversie politiche si intrecciano con la musica, creando un’atmosfera di fermento e confronto acceso.

© Ilgiornale.it - Sì ai fischi a Israele. La scelta pro Pal dell'Austria all'Eurovision Mancano ancora diversi mesi al prossimo Eurovision, i Paesi non hanno ancora scelto i propri concorrenti, ma nonostante questo le polemiche sono accesissime ormai da settimane. Diversi Paesi hanno annunciato la propria defezione a fronte della decisione dell'Ebu di non escludere Israele e, proprio in queste ore, sono state annunciate nuove misure che portano la kermesse a dissociarsi completamente da quanto accaduto finora, soprattutto nei confronti di Israele. Il Paese rischia di diventare il fulcro dell'intero spettacolo, soprattutto perché sembrano essere cadute le accortezze che, per due anni, sono state garantite a fronte della sua partecipazione. Sì ai fischi a Israele. La scelta pro Pal dell'Austria all'Eurovision - Nessun filtro televisivo per evitare che il pubblico a casa senta le proteste contro il Paese ebraico, questa la decisione dell'Austria che organizza la kermesse nel 2026: "Non abbelliremo nulla"

