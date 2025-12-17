si accende il mercato giallorosso recanatese sulla punta nanapere il trodica prende domizi

Il mercato calcistico si infiamma con importanti movimento tra le squadre della regione. La Recanatese punta Nanapere, mentre il Trodica si assicura Domizi. Un ritorno di fiamma per Nanapere accende le trattative, mentre le operazioni sono nel pieno fermento in attesa della riapertura del mercato dei professionisti. Le trattative sono caldissime e promettono novità imminenti.

Jacopo Domizi ceduto al Trodica ed un improvviso "ritorno di fiamma" per Nanapere. Ore caldissime di mercato perché, in fondo, chi ha tempo non deve aspettare tempo ed in attesa della riapertura del mercato dei Prof, la Recanatese non sta con le mani in mano. La settimana scorsa il discorso per l’ex attaccante del Castelfidardo, attualmente in forza al Teramo, sembrava morto e sepolto di fronte a qualche incertezza palesata dal ds abruzzese Micciola e ad una distanza tra domanda ed offerta che sembrava incolmabile. Tuttavia la porta non era definitivamente chiusa ed infatti, nella giornata di ieri, le parti si sono ravvicinate ed una conclusione positiva della vicenda non solo è possibile ma la riteniamo altamente probabile, pur nell’inevitabile riserbo degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

