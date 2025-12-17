Si accascia in strada per un malore a Milano conducente del bus Atm ferma la corsa per rianimarlo

Un uomo si accascia in strada sotto la pioggia a Milano, mettendo in allarme i passanti. Il conducente di un autobus Atm, senza esitazioni, ferma la corsa e si dedica immediatamente ai primi soccorsi per rianimare la vittima. Un gesto di grande tempestività e solidarietà in una situazione di emergenza.

