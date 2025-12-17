Shortlist Oscar 2026 | Familia di Costabile fuori come miglior film internazionale ma ci sono due italiani nei corti

Sono state annunciate le shortlist per gli Oscar 2026, con alcune sorprese e assenze. Tra le esclusioni figura il film italiano Familia di Francesco Costabile, che non concorrerà come miglior film internazionale. Tuttavia, l'Italia sarà presente nella categoria dei cortometraggi, dove due registi italiani sono stati selezionati.

Sono state pubblicate le shortlist per gli Oscar 2026, ma l'Italia non ci sarà. Familia di Francesco Costabile, infatti, non è stato incluso nei film che concorreranno alla cinquina per il miglior film internazionale. Nella sezione cortometraggi, però, figurano due corti italiani.

