Shortlist Oscar 2026 | Familia di Costabile fuori come miglior film internazionale ma ci sono due italiani nei corti

Sono state annunciate le shortlist per gli Oscar 2026, con alcune sorprese e assenze. Tra le esclusioni figura il film italiano Familia di Francesco Costabile, che non concorrerà come miglior film internazionale. Tuttavia, l'Italia sarà presente nella categoria dei cortometraggi, dove due registi italiani sono stati selezionati.

Sono state pubblicate le shortlist per gli Oscar 2026, ma l'Italia non ci sarà. Familia di Francesco Costabile, infatti, non è stato incluso nei film che concorreranno alla cinquina per il miglior film internazionale. Nella sezione cortometraggi, però, figurano due corti italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

shortlist oscar 2026 familiaShortlist Oscar 2026: Familia di Costabile fuori come miglior film internazionale, ma ci sono due italiani nei corti - Familia di Francesco Costabile, infatti, non è stato incluso nei film che concorreranno alla cinquina per il miglior fil ... fanpage.it

shortlist oscar 2026 familiaNiente da fare per “Familia”: il film italiano è fuori dalla shortlist Oscar 2026 - F amilia non è stato incluso nella lista dei 15 titoli candidati agli Oscar 2026 per la categoria Miglior Film Internazionale. iodonna.it

