Shopping di Natale via Nobel riapre a tempo per fronteggiare gli ingorghi

In vista delle festività natalizie, via Nobel ad Aversa riapre temporaneamente al traffico, rispondendo alle esigenze di un aumento di veicoli e flussi di visitatori. La decisione, presa dal comandante della polizia municipale Stefano Guarino, mira a facilitare lo shopping e migliorare la viabilità durante questo periodo di grande afflusso. Un intervento strategico per rendere più agevole e sicuro il centro cittadino in occasione delle festività.

Riapre al traffico via Nobel ad Aversa. Lo ha disposto il comandante della polizia municipale Stefano Guarino per far fronte all'aumento del traffico veicolare che si prevede in vista delle festività natalizie.L'ordinanza, che entrerà in vigore dal 20 dicembre fino al 6 gennaio, consentirà il.

