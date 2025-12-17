Shopping di Natale Confcommercio invita i foggiani a scegliere i negozi di quartiere | Un gesto che fa bene alla città
Con l’arrivo del Natale, Confcommercio Foggia invita i cittadini a riscoprire l’importanza dei negozi di quartiere, veri pilastri delle comunità. Scegliere il commercio locale significa non solo fare acquisti più sostenibili e autentici, ma anche rafforzare le relazioni e sostenere l’economia del territorio. Un gesto semplice che dona calore alla città e rende le festività ancora più speciali.
In vista delle festività natalizie, Confcommercio Foggia invita i cittadini a riscoprire il valore degli acquisti nei negozi di prossimità, luoghi in cui il commercio si intreccia con le relazioni, l’attenzione e la cura per le persone. “Il Natale è il tempo dei gesti autentici e dei regali che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Natale, a Livorno ogni cittadino spenderà in media 197 euro per i regali. Confcommercio: "Scegliete i negozi di quartiere"
Leggi anche: Crisi dei negozi di quartiere, l'appello di Confcommercio Bari: "Acquistare sotto casa valorizza le eccellenze locali"
Natale in Borgo a Pontassieve; Confcommercio Pescara rilancia la campagna per gli acquisti nei negozi di prossimità.
METAURO Natale a Foggia, Metauro (Confcommercio): “Scegliere i negozi di prossimità significa sostenere il cuore della città” - In vista delle festività natalizie, Confcommercio Foggia invita i cittadini a privilegiare gli acquisti nei negozi di prossimità ... statoquotidiano.it
Natale a Caserta, shopping festivo a ribasso: «Mancano eventi e appeal» - Saranno questi i temi che i rappresentanti dell'economia cittadina porranno sul tavolo dell'incontro programmato per oggi alle 11. ilmattino.it
Lo shopping di Natale. Regali, cresce il budget la spesa sale a 230 euro. Soffre l’abbigliamento - Il presidente Resca: "L’andamento più positivo riguarda la ... ilgiorno.it
VLOGMASMEGA SHOPPING DI NATALE
– ! Lo shopping di Natale diventa ancora più semplice e veloce. Da oggi puoi acquistare gli articoli di questo post non solo in negozio, ma anche chiamandoci direttamente O - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.