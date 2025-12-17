Shopping di Natale Confcommercio invita i foggiani a scegliere i negozi di quartiere | Un gesto che fa bene alla città

Con l’arrivo del Natale, Confcommercio Foggia invita i cittadini a riscoprire l’importanza dei negozi di quartiere, veri pilastri delle comunità. Scegliere il commercio locale significa non solo fare acquisti più sostenibili e autentici, ma anche rafforzare le relazioni e sostenere l’economia del territorio. Un gesto semplice che dona calore alla città e rende le festività ancora più speciali.

Natale a Caserta, shopping festivo a ribasso: «Mancano eventi e appeal» - Saranno questi i temi che i rappresentanti dell'economia cittadina porranno sul tavolo dell'incontro programmato per oggi alle 11. ilmattino.it

Lo shopping di Natale. Regali, cresce il budget la spesa sale a 230 euro. Soffre l’abbigliamento - Il presidente Resca: "L’andamento più positivo riguarda la ... ilgiorno.it

