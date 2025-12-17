Shiffrin regina a Courchevel | vince lo slalom in notturna Della Mea ottava

Mikaela Shiffrin si conferma protagonista assoluta dello sci alpino, conquistando la vittoria nello slalom notturno di Courchevel. Con prestazioni di livello superiore, la campionessa americana dimostra ancora una volta la sua abilità e determinazione, aggiungendo un altro successo al suo già ricco palmarès in una gara che ha regalato emozioni e spettacolo agli appassionati.

Mikaela Shiffrin firma l’ennesimo capolavoro della sua carriera dominando lo slalom serale di Coppa del Mondo a Courchevel. La statunitense precede Rast e Aicher, mentre l’Italia sorride grazie all’ottavo posto di Lara Della Mea, miglior risultato in carriera nella specialità. Slalom di Courchevel: Shiffrin imprendibile anche in notturna. Lo slalom femminile in notturna di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, si chiude ancora una volta nel segno di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, già leader dopo la prima manche, ha confermato il proprio dominio anche nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1’42?50. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Sci alpino, Mikaela Shiffrin vince lo slalom a Levi: Lara Colturi seconda sulla Levi Black Leggi anche: Mikaela Shiffrin vince lo Slalom e ottiene in regalo una renna, è addirittura la nona per l’americana Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sci Alpino Shiffrin vince il gigante di Courchevel Magic Shiffrin, le luci di Courchevel sono tutte per la regina: poker in slalom, Della Mea gran 8^ - Trionfo numero 105 in Coppa del Mondo per Mikaela, che batte nettamente Rast e Aicher. neveitalia.it

