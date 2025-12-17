Sharon uccisa per noia Il pm | ergastolo a Sangare

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pm di Bergamo ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate durante una corsa a Chignolo d'Isola. L'accusa ha sottolineato che il delitto sarebbe stato compiuto «per noia», evidenziando la gravità e la natura del gesto.

sharon uccisa per noia il pm ergastolo a sangare

© Ilgiornale.it - "Sharon uccisa per noia". Il pm: ergastolo a Sangare

L'omicidio «per noia» di Sharon Verzeni merita la condanna all'ergastolo. È la richiesta formulata ieri dal pm di Bergamo Emanuele Marchisio per Moussa Sangare, il trentenne del Mali imputato per il delitto della 33enne uccisa a coltellate mentre faceva jogging a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Vittima scelta a caso da un uomo che neanche conosceva, che «provò piacere a uccidere una ragazza che stava camminando per strada, una ragazza che con il suo compagno si stava costruendo la sua vita». Sharon quella sera, secondo l'accusa, è stata scelta dall'imputato perché era la persona «più indifesa che aveva trovato». Ilgiornale.it

Leggi anche: “Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

Leggi anche: ‘Uccisa per noia’: Sharon Verzeni massacrata mentre correva, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

sharon uccisa noia pmSharon Verzeni 'uccisa per noia', chiesto l'ergastolo - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha parlato così dell'omicidio di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio dello scorso anno a ... ansa.it

sharon uccisa noia pmIl delitto di Sharon Verzeni: "Uccisa per un capriccio". Il pm chiede l’ergastolo - Secondo l’accusa, le prove contro Moussa Sangare sono granitiche "L’imputato non ha mai avuto un momento di rincrescimento". quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.