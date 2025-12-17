Sharon uccisa per noia Il pm | ergastolo a Sangare

Il pm di Bergamo ha chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate durante una corsa a Chignolo d'Isola. L'accusa ha sottolineato che il delitto sarebbe stato compiuto «per noia», evidenziando la gravità e la natura del gesto.

© Ilgiornale.it - "Sharon uccisa per noia". Il pm: ergastolo a Sangare L'omicidio «per noia» di Sharon Verzeni merita la condanna all'ergastolo. È la richiesta formulata ieri dal pm di Bergamo Emanuele Marchisio per Moussa Sangare, il trentenne del Mali imputato per il delitto della 33enne uccisa a coltellate mentre faceva jogging a Chignolo d'isola la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024. Vittima scelta a caso da un uomo che neanche conosceva, che «provò piacere a uccidere una ragazza che stava camminando per strada, una ragazza che con il suo compagno si stava costruendo la sua vita». Sharon quella sera, secondo l'accusa, è stata scelta dall'imputato perché era la persona «più indifesa che aveva trovato». Ilgiornale.it Leggi anche: “Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Leggi anche: ‘Uccisa per noia’: Sharon Verzeni massacrata mentre correva, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sharon Verzeni 'uccisa per noia', chiesto l'ergastolo - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha parlato così dell'omicidio di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio dello scorso anno a ... ansa.it

Il delitto di Sharon Verzeni: "Uccisa per un capriccio". Il pm chiede l’ergastolo - Secondo l’accusa, le prove contro Moussa Sangare sono granitiche "L’imputato non ha mai avuto un momento di rincrescimento". quotidiano.net

Chiesto l'ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 #Italia - facebook.com facebook

Torneremo sul caso di Sharon Verzeni, la donna uccisa a coltellate: per l’imputato Moussa Sangare il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo. Ci vediamo tra pochissimo su Ignoto X. #tgla7 #ignotox #la7 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.