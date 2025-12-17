Sharon Gusberti de I ragazzi della III C | Mi scrivevo le battute sulle mani non potevo più girare per strada

Sharon Gusberti, nota per aver interpretato Sharon Zampetti ne I Ragazzi della III C, condivide il suo passato e le difficoltà vissute durante le riprese. In questa intervista a Fanpage, l'attrice ripercorre i momenti più significativi della sua esperienza e le sfide affrontate nel suo percorso artistico.

Sharon Gusberti, l'attrice che interpretò Sharon Zampetti ne I Ragazzi della III C, racconta a Fanpage.it la sua storia: dal provino saltato all'ultimo che le spalancò le porte della serie, al successo improvviso che la costrinse a indossare una parrucca per uscire di casa. "Diciotto milioni di spettatori a puntata, non potevo più girare per strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spot Alifresh di Karinzia. Con Sharon Gusberti 1985

