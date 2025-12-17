Shakhtar Donetsk-Rijeka Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Shakhtar Donetsk e Rijeka, valido per la Conference League, si disputerà il 18 dicembre 2025 alle 21:00. Con le formazioni ufficiali e i pronostici in evidenza, si prospetta una sfida intensa tra due squadre determinante per la corsa agli ottavi. Sotto la guida di Arda Turan, lo Shakhtar cerca di consolidare la propria rinascita in questa stagione.

Prosegue spedita la stagione della rinascita dello Shakhtar Donetsk, che sotto la guida di Arda Turan è tornato a fare la voce grossa su tutti i fronti e si gioca l’accesso agli ottavi di Conference League quest’oggi contro il Rijeka. In campionato gli ucraini sono in testa a pari punti contro la sorpresa LNZ Cherkassy, contro la quale hanno perso la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

