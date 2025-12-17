Shakhtar Donetsk-Rijeka Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, si disputerà la sfida tra Shakhtar Donetsk e Rijeka, valida per la fase a eliminazione diretta della Conference League. La squadra ucraina, guidata da Arda Turan, cerca di consolidare il percorso di rinascita e ottenere il passaggio agli ottavi, in una partita che promette spettacolo e emozioni.

Prosegue spedita la stagione della rinascita dello Shakhtar Donetsk, che sotto la guida di Arda Turan è tornato a fare la voce grossa su tutti i fronti e si gioca l’accesso agli ottavi di Conference League quest’oggi contro il Rijeka.  In campionato gli ucraini sono in testa a pari punti contro la sorpresa LNZ Cherkassy, contro la quale hanno perso la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

shakhtar donetsk rijeka conferencePronostico Shakhtar Donetsk vs HNK Rijeka – 18 Dicembre 2025 - Il confronto tra Shakhtar Donetsk e HNK Rijeka del 18 Dicembre 2025, valido per la UEFA Europa Conference League, promette scintille al Stadion Miejski im. news-sports.it

shakhtar donetsk rijeka conferencePronostici Conference League, cosa giocare in Shakhtar-Rijeka - Per le quote Shakhtar favorito per la vittoria finale, il segno 1 (il match si gioca sul neutro di Cracovia) è pagato 1. tuttosport.com

