sfilata dei babbi natale i torretta bike hanno raccolto oltre mille euro per agbalt

Fare del bene è donare un sorriso, ma anche raccogliere fondi per un aiuto concreto. Oltre mille euro saranno donate all' Agbalt da parte dell'associazione porcarese Torretta Bike. Il carretto con la Banda dei Babbi Natale (ricorda il film con Aldo, Giovanni e Giacomo), è ritornato puntuale come ogni anno, ad allietare il centro storico di Lucca e le strade della Piana. I 25 Bikers dell'associazione, rigorosamente vestiti da Santa Claus, hanno accompagnato il "Vero Babbo Natale" con il suo cagnolino Rey, in visita agli esercizi commerciali della Piana e del centro storico di Lucca. L'iniziativa, che va avanti da molti anni, sostiene l' Agbalt, Associazione dei Genitori di Bambini Affetti da Leucemie e Tumori, che fa capo alla clinica pediatrica del Santa Chiara di Pisa e sostiene sia il reparto di onco ematologia pediatrica, sia le famiglie che hanno in cura i loro bambini presso l'ospedale.

