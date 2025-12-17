Il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, il vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro e il vicesindaco di Arpaia Stefano Diglio hanno presentato una mozione di sfiducia costruttiva alla segreteria della Comunità Montana del Taburno. La notizia riguarda un atto formale di contestazione rivolta alla presidenza dell'ente, con tempi di lettura inferiori a un minuto.

© Anteprima24.it - Sfiducia costruttiva alla Comunità montana del Taburno, Diglio (Noi di Centro) verso la presidenza

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, il vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro e il vicesindaco di Arpaia Stefano Diglio hanno consegnato stamane la mozione di sfiducia costruttiva alla segreteria della Comunità Montana del Taburno. Entro dieci giorni il Consiglio dell’Ente dovrà votare la mozione che indica già la nuova giunta che sarà – in caso di approvazione – così composta: Stefano Diglio delegato di Arpaia (Presidente), Anna Buzzo delegata di Sant’Agata dei Goti (vicepresidente-assessore) e il delegato e sindaco di Forchia Gerardo Perna Petrona (assessore). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, è tempo di auguri natalizi con un ‘regalo’

Leggi anche: Comunità Montana Taburno: rinnovata la fiducia ma Caporaso rimette il mandato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

. @paolomieli: "In Spagna Sanchez nei guai, tutti ne chiedono le dimissioni anche i vescovi. Su Sanchez bisogna dire una cosa chiara: in Spagna ci sono una serie di risultarti economici importanti, clamorosi, quindi non cade il governo anche per la sfiducia c x.com

L’adozione dell’AI cresce rapidamente, ma senza supervisione e principi etici rischia di alimentare discriminazioni e sfiducia tra gli utenti - facebook.com facebook