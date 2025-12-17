Settore ospiti del Manuzzi off limits per i tifosi della Juve Stabia il Cesena lo apre gratuitamente ai giovani

Il settore ospiti del Manuzzi sarà off limits ai tifosi della Juve Stabia, mentre il Cesena ha deciso di aprire gratuitamente la Curva Ferrovia a giovani studenti e calciatori in occasione della partita contro la Juve Stabia. Questa iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni e promuovere l'accesso allo stadio.

Bella iniziativa del Cesena che apre gratuitamente la Curva Ferrovia a giovani studenti e calciatori per la partita Cesena-Juve Stabia. "A seguito del provvedimento del ministero dell'Interno - spiega una nota - che in data 5 novembre ha decretato la chiusura del settore ospiti di ogni impianto.

