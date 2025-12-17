Settore ospiti del Manuzzi off limits per i tifosi della Juve Stabia il Cesena lo apre gratuitamente ai giovani

Il settore ospiti del Manuzzi sarà off limits ai tifosi della Juve Stabia, mentre il Cesena ha deciso di aprire gratuitamente la Curva Ferrovia a giovani studenti e calciatori in occasione della partita contro la Juve Stabia. Questa iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni e promuovere l'accesso allo stadio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.