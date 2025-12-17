Settimana dell’Ambiente secondo appuntamento | incontro con gli studenti sul tema Butta quel cellulare

Nella seconda tappa della Settimana dell’Ambiente, studenti e relatori si sono confrontati su temi cruciali come le dipendenze digitali e il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici. L’evento “Butta quel cellulare”, al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli, ha stimolato riflessioni sul rapporto tra adolescenti, tecnologia e sostenibilità ambientale e sociale, sensibilizzando i giovani sull’importanza di un uso consapevole e responsabile dei device.

Sostenibilità, dipendenze digitali e corretto conferimento dei device sono stati i temi al centro del secondo appuntamento con la Settimana dell'Ambiente, dal titolo "Butta quel cellulare", un evento dedicato alla riflessione sul rapporto tra adolescenti, tecnologia e sostenibilità ambientale e sociale tenutosi al "Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli". L'obiettivo dell'incontro è stato quello di sensibilizzare il pubblico più giovane sui rischi connessi a un uso eccessivo e non consapevole degli smartphone – dalla dipendenza digitale alle ricadute psicologiche e sociali – ma anche sull'importanza di una corretta gestione dei dispositivi a fine vita, tema centrale nell'economia circolare e nella tutela dell'ambiente.

