Nel Polo Infermieristico di Massa si è concluso con successo il ciclo formativo per Operatore Socio-Sanitario (Oss) 2022-2025, grazie all'offerta del 'Salvetti'. Sette nuovi professionisti si apprestano ora a entrare nel mondo del lavoro, contribuendo al settore sociosanitario e migliorando l’assistenza alla collettività.

© Lanazione.it - Sette nuovi Oss grazie all’offerta del ’Salvetti’

Al Polo Infermieristico di Massa si è concluso nei giorni scorsi con esito positivo il ciclo formativo per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario (Oss) relativo al periodo 2022-2025. Un risultato di grande rilievo che conferma l’impegno e la qualità dell’offerta formativa del ’Salvetti’, indirizzo sanità e assistenza sociale, dell’ Istituto Barsanti. Grazie a un accordo strutturato con Asl e Regione, il ’Salvetti’ rappresenta da anni una realtà virtuosa capace di accompagnare gli studenti verso il conseguimento della qualifica Oss. Frequentando l’indirizzo sociosanitario, i ragazzi hanno l’opportunità concreta di affiancare al percorso scolastico una qualifica professionale spendibile immediatamente nel mercato del lavoro. Lanazione.it

Leggi anche: Triplo sconto Amazon per Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro: super offerta per i nuovi smartwatch

Leggi anche: Byd, Altavilla: “Sette nuovi modelli entro metà 2026, avanti con un pizzico d'orgoglio”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

È sempre così video family funny

Sette nuovi Oss grazie all’offerta del ’Salvetti’ - Al Polo Infermieristico di Massa si è concluso nei giorni scorsi con esito positivo il ciclo formativo per il conseguimento ... lanazione.it