Sette anni di immobilismo turni di notte e telecamere contro i crimini

Dopo sette anni di immobilismo e crescenti problemi di sicurezza, Cesena Siamo Noi torna a sollevare il tema, evidenziando turni di notte e telecamere come strumenti di contrasto ai crimini. Il gruppo consiliare, inizialmente critico, adotta ora toni più concilianti, pur riconoscendo la gravità della situazione e la necessità di un presidio più efficace del territorio.

© Ilrestodelcarlino.it - "Sette anni di immobilismo, turni di notte e telecamere contro i crimini" Sulla sicurezza in città insidiata dai crimini torna a intervenire Cesena Siamo Noi. Il capogruppo Marco Giangrandi (nella foto) aveva chiesto la rimozione dell'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini (Pri), ma ora il gruppo consiliare adotta ora toni più concilianti, senza però ridimensionare la gravità dei problemi legati ai crimini e al presidio del territorio. "Leggendo l'intervista al Carlino dell'assessore Ferrini comprendiamo le difficoltà organizzative e operative richiamate – afferma il gruppo consiliare – ma oggi è necessario fare un passo in più: serve una presa di coscienza e di responsabilità politica".

