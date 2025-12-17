Sesto 18enne accoltellato davanti a scuola | è gravissimo Aggressori in fuga

Il 17 dicembre 2025, a Sesto San Giovanni, un diciottenne dell'istituto superiore De Nicola è stato gravemente ferito da un coltello all'addome davanti alla scuola. Gli aggressori sono fuggiti e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

© Ilgiorno.it - Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga Milano, 17 dicembre 2025 – Uno studente diciottenne dell' istituto superiore De Nicola di via Saint Denis di Sesto San Giovanni è stato accoltellato all'addome alle 12.40 di mercoledì 17 dicembre davanti alla scuola che frequenta. Il ragazzo di origini egiziane è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice rosso al Niguarda: stando alle prime informazioni, non è in pericolo di vita. La dinamica. Secondo una ricostruzione ancora da confermare, lo studente sarebbe stato aggredito da tre connazionali: probabilmente il movente del raid va ricondotto a una lite avvenuta il giorno prima all'interno di un autobus.

