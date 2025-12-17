Serie d La Lega conferma l’obbligo di 3 under

Il consiglio del Dipartimento interregionale, guidato da Luigi Barbiero, ha confermato l’obbligo di schierare tre under nella Serie D, durante la riunione con esponenti di rilievo della Lega nazionale dilettanti. L’incontro ha riguardato il consuntivo della stagione appena conclusa e i progetti per il futuro, sottolineando l’importanza di questa regola per lo sviluppo del calcio dilettantistico.

Il consiglio del Dipartimento interregionale coordinato da Luigi Barbiero, alla presenza del presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete, del responsabile della Commissione arbitri nazionale serie D Stefano Braschi, dei componenti del Dipartimento e del segretario Mauro De Angelis, ha presentato il consuntivo della stagione passata e ha illustrato i progetti per l’attività in corso. Uno dei punti cardine dell’incontro che si è svolto a Roma è la conferma dell’impiego obbligatorio dei tre under per le prossime due stagioni sportive: nel 2026-2027 le squadre dovranno schierare sul terreno di gioco almeno un calciatore classe 2006, un 2007 e un 2008. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

