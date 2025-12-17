Serie B | qui Monza Keita | Vogliamo tornare in A Ma è un campionato complesso
Il Monza, con Keita Balde in prima linea, affronta la Serie B con l’obiettivo di tornare in Serie A. Il giocatore sottolinea la complessità del campionato, ma manifesta la determinazione del team a raggiungere la promozione. Un percorso sfidante, in cui la squadra si impegna a migliorarsi e a dimostrare il proprio valore nel torneo.
"La Serie B è un campionato bello e difficile. Ma io e tutto il Monza speriamo di essere qui solo di passaggio. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo tornare in Serie A. E per farlo serve lavorare giorno dopo giorno, puntando sempre in alto". Non ha usato troppi giri di parole Keita Balde, intervenuto durante la presentazione dell’Album Calciatori Panini Serie B che si è tenuta ieri nella sede della Lega Calcio. L’ attaccante senegalese non si è soffermato troppo sul ko rimediato a Venezia e guarda avanti con fiducia: "Ogni partita è a sé stante, pensiamo già alla sfida con la Carrarese. In questo giorni abbiamo ripreso subito a lavorare ancora più duramente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Serie B. Dal “mal di pancia“ al primo gol. Keita Balde si è ripreso il Monza
Leggi anche: Icardi può tornare in Serie A? Dall’addio al campionato turco ai dialoghi per un rinnovo col Galatasaray: tutta la verità sull’argentino
Keita MAGIA di COLPANI, il MONZA è 1 in classifica Pescara-Monza 0-2 Serie BKT DAZN
Serie B: qui Monza. Keita: "Vogliamo tornare in A. Ma è un campionato complesso» - Ma io e tutto il Monza speriamo di essere qui solo di passaggio. msn.com
Monza, Keita: «Vogliamo riportare il club in Serie A» - Keita Baldé, attaccante del Monza, ha parlato con entusiasmo del suo impegno con il club brianzolo e delle sue ambizioni per la stagione in corso. ilovepalermocalcio.com
"La Serie A non può perdere anche piazze come Firenze! L’anno prossimo ci ritroviamo in Serie A con chi Chi sale Piazze come Venezia, Monza, Cesena, Frosinone Con tutto il rispetto, sono comunque piazze piccole. In Serie A non si può perdere Firenz - facebook.com facebook
Calcio Serie B: Venezia-Monza 2-0. Lagunari terzi in classifica, assieme al Palermo e al Modena a quota 29, al momento a due punti dalla coppia di testa formata da Frosinone e Monza. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.