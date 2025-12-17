Serie B | qui Monza Keita | Vogliamo tornare in A Ma è un campionato complesso

Il Monza, con Keita Balde in prima linea, affronta la Serie B con l’obiettivo di tornare in Serie A. Il giocatore sottolinea la complessità del campionato, ma manifesta la determinazione del team a raggiungere la promozione. Un percorso sfidante, in cui la squadra si impegna a migliorarsi e a dimostrare il proprio valore nel torneo.

"La Serie B è un campionato bello e difficile. Ma io e tutto il Monza speriamo di essere qui solo di passaggio. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo tornare in Serie A. E per farlo serve lavorare giorno dopo giorno, puntando sempre in alto". Non ha usato troppi giri di parole Keita Balde, intervenuto durante la presentazione dell'Album Calciatori Panini Serie B che si è tenuta ieri nella sede della Lega Calcio. L' attaccante senegalese non si è soffermato troppo sul ko rimediato a Venezia e guarda avanti con fiducia: "Ogni partita è a sé stante, pensiamo già alla sfida con la Carrarese. In questo giorni abbiamo ripreso subito a lavorare ancora più duramente.

