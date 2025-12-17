Serie B | qui Mantova La cura Modesto per la salvezza Si riparte subito dalla difesa a tre

Il Mantova, alla ricerca di una svolta in Serie B, si affida alla guida di Francesco Modesto, che ha già iniziato il suo percorso con il primo allenamento al Sinergy Center. La nuova strategia, con una difesa a tre, rappresenta un passo importante per i biancorossi nella lotta per la salvezza.

Il Mantova ha voltato pagina alla ricerca di quella svolta che non può più aspettare. Francesco Modesto, l’allenatore scelto per sostituire Davide Possanzini, ha diretto ieri mattina al Sinergy Center il primo allenamento dei biancorossi. Grande voglia di prendere contatto con i suoi nuovi giocatori, ma l’obbiettivo è fisso verso domenica 21, quando al Martelli arriverà l’Empoli per l’esordio ufficiale sulla panchina biancorossa. Il tecnico calabrese poteva già arrivare nel 2020 quando è stato in ballottaggio con Emanuele Troise. Modesto, che ha guidato squadre come Pro Vercelli, Crotone e Vicenza, nelle ultime due stagioni è stato all’Atalanta Under 23, dove ha lavorato a stretto contatto con Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

