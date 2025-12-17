Serie A quando saranno recuperate le partite rinviate per la Supercoppa italiana | date e orari

Le partite rinviate di Serie A saranno recuperate tra il 18 e il 22 dicembre, durante la Supercoppa italiana a Riad, in Arabia Saudita, che vedrà Napoli, Bologna, Inter e Milan competere.

Tra il 18 ed il 22 dicembre, a Riad, in Arabia Saudita, si svolgerà la Supercoppa italiana, a cui prenderanno parte Napoli (vincitore dell'ultimo campionato di serie A), Bologna (vincitore dell'ultima Coppa Italia), Inter (seconda classificata nell'ultimo campionato di serie A) e Milan (finalista.

