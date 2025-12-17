Sergio Ramos in campo contro il Barcellona la verità è un’altra | sembra il clone del grande rivale

Durante la partita tra Barcellona e Guadalajara, un sosia di Sergio Ramos ha catturato l'attenzione dei tifosi. Borja Díaz, infatti, ha suscitato curiosità grazie alla sua somiglianza con il celebre difensore, diventando protagonista di un episodio virale. Ecco chi è il misterioso sosia che ha attirato gli sguardi in campo.

