Aldo Serena si esprime con sicurezza sulla sfida tra Bologna e Inter, evidenziando i favoriti e analizzando le potenzialità dei nerazzurri. L'ex attaccante interista offre il suo punto di vista sulla semifinale di Supercoppa Italiana, concentrandosi sui punti di forza della squadra di Inzaghi e sui protagonisti chiave come Lautaro Martinez.

© Internews24.com - Serena non ha dubbi: «Bologna-Inter? Nerazzurri favoriti, Chivu bravo in una cosa. E su Lautaro…»

Inter News 24 L'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, ha detto la sua in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra i nerazzurri e il Bologna. Intervistato da Il Resto del Carlino, Aldo Serena si è espresso così in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di domani tra Bologna e Inter. BOLOGNA INTER – « L'Inter è favorita, ma in partita secca e in un contesto climatico inedito può succedere di tutto. Il Bologna, quando è in giornata, sa fare prestazioni strepitose e se fossi nell'Inter non la farei così facile. Chivu è stato bravo perché è entrato nel mondo nerazzurro in modo delicato, portando le sue idee un po' alla volta e c'è una grande qualità nelle rotazioni offensive » SU LAUTARO E CASTRO – « Castro non ha la stazza della prima punta, però ha forza fisica e fa salire la squadra, poi ha il colpo istintivo.

