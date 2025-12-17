Serbia il genero di Trump rinuncia a un controverso progetto alberghiero a Belgrado

Jared Kushner, noto genero di Donald Trump, ha deciso di abbandonare un ambizioso progetto alberghiero a Belgrado, sollevando sospetti di corruzione. L’investimento, che avrebbe trasformato l’ex quartier generale dell’esercito jugoslavo in un hotel di lusso, si trova ora al centro di polemiche e incertezza, segnando una svolta in un contesto di tensioni politiche e questioni etiche.

© Internazionale.it - Serbia, il genero di Trump rinuncia a un controverso progetto alberghiero a Belgrado Sullo sfondo di sospetti di corruzione, Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, ha rinunciato alla costruzione di un hotel di lusso a Belgrado al posto dell’ex quartier generale dell’esercito jugoslavo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Leggi anche: Serbia, un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump Leggi anche: La Serbia ha autorizzato il progetto del genero di Trump: hotel e appartamenti di lusso al posto dell’ex sede dello Stato Maggiore Jugoslavo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serbia, governo nei guai per la Trump Tower. E Kushner rinuncia. Vucic: “Colpa delle proteste”; Il passo indietro di Kushner: sfuma il progetto Trump Tower a Belgrado; Presidente Serbia, 'Kushner non realizzerà più un hotel a Belgrado'; Il genero più importante del mondo abbandona il progetto di costruire un hotel Trump in Serbia: Jared Kushner fa marcia indietro di fronte alle reazioni negative. Serbia, il genero di Trump rinuncia a un controverso progetto alberghiero a Belgrado - Sullo sfondo di sospetti di corruzione, Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, ha rinunciato alla costruzione di un hotel di lusso a Belgrado al posto dell’ex quartier general ... internazionale.it

Serbia, un ministro incriminato per un progetto alberghiero legato al genero di Trump - Il 15 dicembre la procura serba ha incriminato il ministro della cultura Nikola Selakovic e altre tre persone per “presunte attività illecite” nell’approvazione di un progetto alberghiero legato a Jar ... internazionale.it

Serbia, governo nei guai per la Trump Tower. E Kushner rinuncia. Vucic: "Colpa delle proteste" - Per favorire il progetto americano – e far togliere le sanzioni Usa alla più grande raffineria del Paese – l’esecutivo di Belgrado voleva far abbattere uno storico palazzo simbolo della guerra della N ... msn.com

Ungheria nuova truffa ai danni dell'Ue

La società d'investimenti del genero di Trump si è ritirata dal progetto dopo che alcuni funzionari serbi erano stati accusati di abuso d'ufficio - facebook.com facebook

La società d'investimenti del genero di Trump si è ritirata dal progetto dopo che alcuni funzionari serbi erano stati accusati di abuso d'ufficio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.